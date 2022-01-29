ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - 14. Ayder Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda bu yıl 14. kez düzenlenen Kar Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi ve Ayder Turizm Derneği tarafından düzenlenen Ayder Kar Festivali, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yılın ardından bu yıl kaldığı yerden devam etti. 14.'sünün gerçekleştirildiği Ayder Kar Festivali bu yıl renkli görüntülere sahne olurken festival öncesinde yayla da yoğun güvenlik önlemi alındı.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri muşambalar, naylon poşetler, çöp poşetleri ve şambrelleri ellerine alarak festival alanının bulunduğu tepenin en üst kısmına kadar taşıyarak oradan kaymaya başladı. Yarı yolda çarpışanların yanı sıra sonunda duramayanlar kendileri eğlenceli dakikalar yaşarken izleyenlere de bir görsel şölen sundu.

Her yıl trafik nedeniyle aksamaların yaşandığı Ayder Yaylası'nda bu yıl araçlar için farklı bir önlem alındı. Ayder'in girişinde yeni yapılan otoparka alınan araçların yaylada ki festival alanına kadar gitmesine izin vermedi. Bunun yerine hazırda bulunan 60 araç vatandaşları araçların bırakıldığı yerden festival alanına kadar taşıdı.

Öte yandan yarında çeşitli eğlenceler ile devam edecek olan Kar Festivali'ne bu yıl 60 binin üzerinde misafir katılması bekleniyor.