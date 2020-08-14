14 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 14 Ağustos 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:45 Çakallarla Dans 2 02:00 Büyülü Kaya 03:30 Aşk Laftan Anlamaz 04:00 Aşk Laftan Anlamaz 05:46 Pis Yedili 06:00 Pis Yedili 08:00 Kendine İyi Bak 09:45 Aşk Laftan Anlamaz 12:30 Kuaförüm Sensin 13:30 Pis Yedili 16:00 Pis Yedili 16:45 Mavi Boncuk 18:45 Show Ana Haber 20:00 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 20:00 Güldür Güldür Show 21:45 Herkül: Özgürlük Savaşçısı 23:30 Pembe Panter 2 23:45 Büyülü Kaya Kaynak: InterSinema.com