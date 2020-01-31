13 yaşındaki Mustafa Kemal, yem karma makinesine sıkışarak öldü
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13 yaşındaki Mustafa Kemal, yem karma makinesine sıkışarak öldü

Konya'da yem karma makinesine sıkışan 13 yaşındaki Mustafa Kemal Üçpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

31.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:43
13 yaşındaki Mustafa Kemal, yem karma makinesine sıkışarak öldü

Konya'nın ilçesinde, yem karma makinesine sıkışan 13 yaşındaki Mustafa Kemal , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre yem karma makinesine sıkışan Mustafa Kemal Üçpınar ağır yaralandı. Baba Ali İhsan Üçpınar'ın kurtardığı Mustafa Kemal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastenesine götürüldü. Mustafa Kemal Üçpınar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN AĞABEYİNİN ADI VERİLMİŞ

Öte yandan, Mustafa Kemal Üçpınar'a, 2003 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ağabeyinin adının verildiği öğrenildi.

Küçük çocuğun cenazesinin yarın ilçede toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA
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