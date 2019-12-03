: 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu

03.12.2019 08:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:13

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 13 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu kaçırıp istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan C.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, 35 yaşındaki C.Ç.'nin 56.5 yıla kadar hapsini istedi.

Geçen Kurban Bayramı'nda 13 yaşındaki V.'yi tehdit ederek kaçırdığı ileri sürülen C.Ç. 17 Ekim'de tutuklanmıştı.

İstismara uğrayan V., pedagog eşliğinde verdiği ifadede şunları söylemişti:

Anne babam dışarı çıkınca, gelip kapıyı çaldı. Ben korktum. 'Kim o' dedim, kapıyı açtım. 'Benimle gelmezsen seni de aileni de bitireceğim' dedi. Beni merdivenlerden aşağı atıp, arabaya bindirdi, Bayrampaşa'ya götürdü. İmam nikahı kıydı. Ancak nikah kıyan imam değildi, onun bir akrabasıydı. 'Hayır dersen seni öldüreceğim' dedi, ben 'evet' demek zorunda kaldım. Adam zorla o gelinliği bana giydirdi. Ben 'giymek istemiyorum' dedim, beni dövdü.

KAN DONDURAN İFADE

Independent Türkçe'nin haberine göre; sanık C.Ç. ise, V. ile sevgili olduklarını, mağdurun ailesinin izniyle evlendiklerini, düğün yaptıktan sonra 4-5 defa cinsel birliktelik yaşadıklarını ve bu birlikteliğin V.'nin rızasıyla gerçekleştiğini ileri sürdü.

İddianamede, suçun ikrarı, genital muayene raporu, tanık beyanları ve mesaj çıktıları gibi hususlar deliller arasında gösterildi.

56 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

22 Kasım'da hazırlanarak İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, sanık C.Ç.'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 11 ayrı sevk maddesinden cezalandırlması istendi.

23 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak sanık C.Ç. iddianameye göre 56 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.

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