13 yaş altındaki insanlar Instagram kullanamayacak

06.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:12

Çocuk güvenliği politikalarına uymaması nedeniyle eleştirilen sosyal medya uygulaması Instagram, uygulamaya kaydolacak kullanıcılarına 13 yaş sınırı getirdi. 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram, 13 yaşından küçük kullanıcıların uygulamayı kullanmasını yasakladı.

DOĞUM TARİHİ GİRMENİZ GEREKİYOR

Yayınlanan yeni gelişmelere göre, Facebook ile Instagram, 13 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını kilitlemek üzere yeni moderatörler görevlendirdi. Söz konusu politika değişikliğine ilişkin yayınlanan bir blog yazısında "Yaş bilgisini sormak küçük yaştaki kullanıcıların Instagram'a kaydolmasını önleyecek ve onları koruyacak" ifadelerine yer verildi.

Instagram, söz konusu kararı bugünden itibaren uygulamaya koydu. Platform bu karar kapsamında yeni kullanıcılardan doğum tarihlerini girmelerini istiyor.

Bu adım aynı zamanda uygulamayı Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini koruma Yasası'yla (COPPA) uyumlu hale getirmeyi de amaçlıyor. Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, kullanıcılardan istenecek yaş bilgisinin diğer kullanıcılarla paylaşılmayacağı belirtildi.