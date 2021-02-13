13 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı
13 Şubat 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Börü
00:15 Baba 2
02:25 3'te 3
03:30 Yok Olmadan Keşfet
03:35 Türkan Hanım'ın Konağı
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:50 Işığın Prensesi
05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
07:20 Yedi Numara
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:20 Tozkoparan İskender
09:30 Kalk Gidelim
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 Yedi Numara
14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com