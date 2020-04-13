13 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Ev Yapımı 00:55 Uğurlugiller 01:30 Yedi Numara 02:15 Kuruluş 03:00 Yeditepe İstanbul 03:05 Benim Adım Melek 04:20 Gülşen Abi 04:50 Ömür Dediğin 05:05 Ailenin Yeni Üyesi 05:20 Küçük Hanımefendi 05:45 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 07:45 Uğurlugiller 08:00 Tutunamayanlar 09:30 İyi Fikir 09:30 Kuruluş 10:20 Diriliş Ertuğrul 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:40 İki Ekmek Bir Vefa 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:20 Ailenin Yeni Üyesi 13:45 Zinde Kal 14:25 Benim Adım Melek 15:00 Sağlıklı Mutfak 16:00 Uzaktan Erişim 17:00 Sosyete Şaban 17:00 Tozkoparan 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 20:00 Hıçkırık 22:35 Hıçkırık 23:15 Ev Yapımı 23:40 Kalandar Soğuğu Kaynak: InterSinema.com