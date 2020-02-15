13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, sigara içerken havaya uçuruldu
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13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, sigara içerken havaya uçuruldu

TSK'nın desteklediği Suriye Milli Ordusu, yakın zamanda 13 vatandaşımızı şehit eden Esed rejiminin İdlib kentinde yer alan askerlerini sigara içerken havaya uçurdu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

15.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:37
13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, sigara içerken havaya uçuruldu

'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor.

(SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

SİGARA MOLASINDA HEDEF OLDULAR

Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait askerleri sigara molasında vurduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Görüntülerde, sigara içen Esad'ın askerleri hedef alınıyor. Hedef başarılı bir şekilde vurulduktan sonra SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.

ESED REJİMİ 13 VATANDAŞIMIZI ŞEHİT ETMİŞTİ

Suriye'de Rusya'nın desteklediği Esed rejimi, 3 Şubat günü gerçekleştirdiği saldırıda 7'si askeri personel, 1'i sivil personel olmak üzere 8 vatandaşımızı, 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıda ise 5 Mehmetçik'i şehit etmişti.


Haber Videosu

: 13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, sigara içerken havaya uçuruldu
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