13 Gündür Haber Alınamayan Minik Ecrin'in Annesi de Şüpheliler Arasına Girdi

Samsunda 13 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'a ait herhangi bir iz bulunamazken küçük çocuğun amcası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddiası ortaya atılmıştı. Olayın boyutu bu kez tamamen değişti ve Ecrin'in annesi de şüpheliler arasına katıldı.

MİNİK ECRİN'İN ANNESİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 13 gündür kayıp Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinden evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan Ecrin'den hala bir haber yok. Müge Anlı'nın da araştırdığı olayda yeni bilgiler ortaya çıktı. Geçen hafta üvey amca Özkan'ın Ecrin'e cinsel tacizde bulunduğu daha sonra da boğarak öldürdüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Bugün ise Ecrin'in annesi de şüpheliler arasına katıldı.

ABLASINA KUMA OLARAK GİTMİŞ, ECRİN ENİŞTENİN NÜFUSUNA KAYITLI

Küçük Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz'ın şoke eden bir mazisi var. 16 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük olan eniştesi Cengiz Kurnaz'a kaçıyor. Ablasına kuma olan Sevcan, Cengiz Kurnaz'dan çocuk sahibi olamıyor. Ecrin onun nüfusuna kayıtlı olsa da gerçek baba başka biri.

"KAÇARAK EVLENDİĞİ ENİŞTESİ BAŞKA ERKEKLERE PAZARLADI"

Kaçarak evlendiği eniştesi Cengiz Kurnaz kalp krizinden öldüğünde Ecrin 4 aylıkmış. Sevcan'ın iddiasına göre Cengiz Kurnaz, evlilikleri boyunca onu başka erkeklere pazarladı. Ecrin işte o ilişkilerden birinde dünyaya geldi.

ECRİN'İN BABASININ KİM OLDUĞUNU BİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Sevcan daha önce verdiği ifade de 'Ecrin bebeğinin babasını bilmiyorum' demişti. Ancak bugün canlı yayında Ecrin'in babasının kim olduğunu bildiğini itiraf etti. Buna karşılık söz konusu kişinin ismini açıklamadı.

İLK EŞİNİN YEĞENİ İLE EVLENDİ

Sevcan'ın çarpık ilişki ağı ilk eşi Cengiz öldükten sonra da sürmüş görünüyor. Zira 7 ay önce evlendiği Deniz Kurnaz, ilk eşinin yeğeni. Sevcan bu evlilikten 6 aylık hamile.

KAYBOLDUĞU GÜNÜN KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Ecrin bebeğin kaybolduğu güne ait bir güvenlik kaydı da şüpheleri anne Sevcan ile Deniz'e yöneltti. Görüntülerde Sevcan ve eşi Deniz, olaydan bir kaç saat sonra rahat bir şekilde bakkala gidip alış veriş yapıyor.Bu görüntüler Sevcan ile Deniz'in küçük Ecrin'e ne olduğunu bildikleri şeklinde yorumlandı.

"SEVCAN HER ŞEYİ ORTAYA DÖKECEK DOKTORA GÖTÜRME"

Canlı yayına bağlanan Deniz'in halası Ayşe Hanım ise şunları anlattı:

"Trabzon'dan gitmiştim oraya. Deniz dedi ki hala Sevcan seni istiyor. Gittim Sevcan baya rahatsızlanmış kızım dedim okuyum seni dedim okudum. Sevcan'a dedim doktora götürelim mi dedim oda evet hala dedi. Deniz o sırada 'doktor felan yok Sevcan her şeyi dökecek ortalığa doktora götürme' dedi."

AMCA ŞABAN CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLÜP BİR YERE ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Canlı yayına katılan Amca Şaban bey ise Ecrin bebeğinin kaçırılmadığını öldürülüp bir yere atıldığını iddia etti. Şaban bey Ecrin'in kendi yeğeni olmadığını sonradan öğrendiğini açıkladı.

AMCANIN TACİZ ETTİĞİ İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Geçen hafta Müge Anlı'nın programında hedefte amca Özkan Kurnaz vardı. Bölgedeki yetkililere, "Bu çocuk boğulduysa falan, bir yere gömüldüyse bulunduğunda parmak izi çıkar mı' diye sorular yönelten amca için taciz iddiaları gündeme gelmişti.

EN SON BABAANNESİ VE AMCASI GÖRDÜ

Minik kızı kaybolmadan en son gören iki kişiden biri Özkan diğeri babaanne Hacer Hanımdı. Oğlu Özkan'ı korumaya çalışan Hacer Hanım küçük Ecrin'in kaybolduğu anla ilgili şunları anlatmıştı:

"Özkan motoru aldı gitti çocuğu da aldı götürdü sonra evimizin yanına getirdi anne çocuk uyudu dedi. Çekyatına yatır dedim.

"Özkan ile balkona çıkıp oturduk. Camın kırık tarafına bir tahta çaktık çocuk düşmesin diye. Çocuk uyandı yanımıza geldi oynadık. Sonra üzerin kazak giydir oynasın dışarıda dedim." açıklamalarını yapmıştı.

MİNİK ECRİN'DEN 13 GÜNDÜR İZ YOK

Küçük Ecrin'i arama çalışmaları sırasında evlerinin yanındaki şüpheli bir alan da kazılmıştı. Kadavra köpeğinin işaret vermesi üzerine kazılan alandan numuneler alınmıştı.Ecrin'den 13 gündür haber alınamazken, dağı taşı didik didik arayan ekipler, daha önce baktıkları yerleri ikinci kez kontrol ettiler. Ecrin'i arama çalışmalarına cuma günü son verildi.