12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

İskoçya'da 12 yaşındaki öğrenci, kadın öğretmenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

14.09.2019 18:49
12 yaşındaki öğrenci, öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

İskoçya'nın Glasgow şehrinde 12 yaşındaki erkek öğrenci, okulda kadın öğretmenine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.

29 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda öğretmen öğrencisinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise söyleyince polis, öğrenciyi evinde gözaltına aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis, yaptığı açıklamada saldırganın çocuk olmasından dolayı isminin açıklanmadığını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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YORUMLAR (1)

  • FANİ:
    Bir bunu görmemiştik buda oldu Allah beterinden korusun.Bindik bir alamete gidiyoz kiyamete.
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