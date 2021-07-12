12 Temmuz Pazartesi hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 12 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

12 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 35°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 33°C

KOCAELİ °C, 33°C

İZMİR °C, 36°C

KÜTAHYA °C, 31°C

MANİSA °C, 38°C

MUĞLA °C, 36°C

ADANA °C, 37°C

ANTALYA °C, 36°C

HATAY °C, 34°C

ISPARTA °C, 35°C

ANKARA °C, 33°C

ESKİŞEHİR °C, 31°C

KONYA °C, 34°C

SİVAS °C, 31°C

BOLU °C, 28°C

DÜZCE °C, 32°C

SİNOP °C, 29°C

ZONGULDAK °C, 27°C

AMASYA °C, 34°C

BAYBURT °C, 30°C

SAMSUN °C, 29°C

TRABZON °C, 29°C

ERZURUM °C, 28°C

KARS °C, 28°C

MALATYA °C, 37°C

VAN °C, 29°C

ADIYAMAN °C, 39°C

DİYARBAKIR °C, 40°C

GAZİANTEP °C, 38°C

SİİRT °C, 38°C

12 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

12 TEMMUZ PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinin, kısa süreli ve yerel mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

12 TEMMUZ PAZARTESİ2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artarak, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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