12 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
12 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Ev Yapımı
01:30 Yedi Numara
01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm
02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:00 Yeditepe İstanbul
03:55 Davacı
04:20 Gülşen Abi
04:55 Ömür Dediğin
05:25 Küçük Hanımefendi
07:00 Camiden Hayata
07:45 Uğurlugiller
09:30 Kuruluş
10:20 Diriliş Ertuğrul
10:55 Perihan Abla
12:50 Gülşen Abi
13:20 Ailenin Yeni Üyesi
14:05 Yedi Numara
14:25 Benim Adım Melek
16:00 Yeditepe İstanbul
17:00 Tozkoparan
17:50 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Hıçkırık
22:35 Hıçkırık
Kaynak: InterSinema.com