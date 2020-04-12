12 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:15 Ev Yapımı 01:30 Yedi Numara 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:00 Yeditepe İstanbul 03:55 Davacı 04:20 Gülşen Abi 04:55 Ömür Dediğin 05:25 Küçük Hanımefendi 07:00 Camiden Hayata 07:45 Uğurlugiller 09:30 Kuruluş 10:20 Diriliş Ertuğrul 10:55 Perihan Abla 12:50 Gülşen Abi 13:20 Ailenin Yeni Üyesi 14:05 Yedi Numara 14:25 Benim Adım Melek 16:00 Yeditepe İstanbul 17:00 Tozkoparan 17:50 Ev Yapımı 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Hıçkırık 22:35 Hıçkırık Kaynak: InterSinema.com