12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

15.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:01

Bursa'da kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için "Pet şişe Refiye" lakabı aranan Refiye Aksu, sokakta yürürken yakalandı. 12 suçtan aranan "Pet şişe Refiye" çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA