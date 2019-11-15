12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
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12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için "Pet şişe Refiye" lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.

15.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:01
12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

'da kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için "Pet şişe Refiye" lakabı aranan Refiye , sokakta yürürken yakalandı. 12 suçtan aranan "Pet şişe Refiye" çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
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