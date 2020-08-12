12 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
12 Ağustos 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
12.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:08
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Aramızdaki Dünya
00:45 Türk Malı
02:15 Aramızdaki Dünya
03:35 Aşk Laftan Anlamaz
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
05:20 Pis Yedili
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
13:30 Pis Yedili
16:30 Öyle Olsun
16:45 Şaşkın Damat
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Çarşı Pazar
22:00 Çakallarla Dans 2
23:45 Çarşı Pazar
Kaynak: InterSinema.com