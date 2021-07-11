11 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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11 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

11 Temmuz 2021 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Sezonun Golleri: Beşiktaş

00:30 Beşiktaş Şampiyonluk Öyküsü

01:00 Spor Turu

02:00 Transfer

03:30 Maç Saati

05:30 Sezonun Golleri: Beşiktaş

06:00 Süper Lig Maç Özetleri

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 Maç Saati

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

16:00 Kolaysa Anlat

16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

17:00 Gamer

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

22:30 Sezonun Golleri: Beşiktaş

23:00 Taraftar

Kaynak: InterSinema.com

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