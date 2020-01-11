11 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:46

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Beni Takip Et

02:00 Kelime Oyunu

03:10 Galip Derviş

04:20 Ben Bilmem Eşim Bilir

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Kader Bağları

08:45 Sen de Yap

09:45 Çok Gezenti

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Kaynak: InterSinema.com