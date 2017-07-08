11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Tuna: "Talep edilen ceza sevindirici"



HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen, 53 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının faillerinin yargılandığı Ankara'daki duruşmaya katılan şehit yakınları sanıklar için istenen cezayı olumlu buldu.

11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet savcısının sanıklara 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ankara'daki Mahkemeye 40 aile ile gittiklerini belirten Ahmet Tuna, dernekte düzenlediği basın toplantısında "13. Duruşmaya katıldık. Cumhuriyet Savcısı Alper Taşkıran'ın talebine tüm şehit aileleri olarak sevindik" dedi.

Farklı mahkemeler olması nedeniyle Ankara Adliyesi'nde yoğun önlemler olduğunu belirten Tuna şunları söyledi:

"Yoğun önlemin nedeninin üç önemli davanın görülmekte olduğunu öğrendik. Cumhuriyet Savıcısı, davanın iddianamesini okudu. 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezasını duyunca çok sevindik. Biz bunu 4 yıldır bekliyorduk. Sevinicimizi de alkışlarla ifade ettik. Biz ulus olarak sevgimizi ya zılgıtla veya alkışla ifade ederiz. Başkaca bir amacımızda yoktu zaten. Çünkü bu karar bizi çok iyi tatmin etti. Bu nedenle Cumhuriyet Savcısı'na teşekkür ediyoruz."

Adliyede polis ile yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren ve bunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyleyen Tuna, şöyle devam etti:

"Bizler şehit aileleri olarak Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımız, milletimizin emanetleriyiz. Verilen karardan memnunuz. Her zaman ülkemizin vatanımızın, milletimizin yanındayız. Ülkeyi böldür