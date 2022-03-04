11'inci Alaçatı Ot Festivali başlıyor

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen, endemik otlar ve bu otlarla hazırlanan eşsiz lezzetlerle keyifli anlar yaşatan Alaçatı Ot Festivali, bu yıl on birinci kez düzenleniyor.

Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli Dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.

Festivalin teması "Labada"

Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege'de yetişen sayısız otun sergilendiği Alaçatı Ot Festivali'nin bu yılki ana teması, evelik otu olarak da bilinen "Labada" otu.

Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner'in katılımıyla gerçekleşecek, dopdolu içeriği ile cıvıl cıvıl anların yaşanacağı Festival Korteji ise 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak.

Kenan Doğulu sahne alacak

Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik programlanmış durumda. 26 Mart Cumartesi akşamı Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çeşmelilerle buluşacak.

M. Ekrem Oran: "Bu sadece bir festival değil, bir kaçış noktası!"

11. Alaçatı Ot Festivali'nin pre-lansmanı İstanbul'da Ortaköy Kült'te yapıldı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve festivalin kurucularından olan ünlü müzisyen Ayhan Sicimoğlu basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çok keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen basın toplantısında söz alan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, sözlerine Covid-19'un ve Ukrayna Savaşı'nın tüm dünya gibi ülkemiz insanını da boğduğunu, mutsuz ettiğini söyleyerek başladı. Oran, umutları diri tutmaya ve daha çok üreterek güzellikleri çoğaltmaya en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu günlerde Alaçatı Ot Festivali'nin bir "sevgi ve onarma köprüsü" olduğunun altını çizdi. Başkan Oran sözlerini şöyle sürdürdü: "Alaçatı Ot Festivali hiçbir zaman sadece bir yemek festivali olmadı. Doğadan koparılmış, betonlar arasına hapsolmuş, bedenlerini ve ruhlarını iyileştirmeye çalışan insanlığın önemli bir kaçış noktasına dönüştü. Bu bilinçle hazırlanan bir program bekliyor insanları"

Ayhan Sicimoğlu Jüri Başkanı

Basın toplantısında söz alan Jüri Başkanı Ayhan Sicimoğlu da kurucusu olduğu Alaçatı Ot Festivali organizasyonunda yer almaktan duyduğu mutluluğu anlatarak şunları söyledi: "Alaçatı'da Boşnak ve Giritli göçmenlerin torunları oturuyor ve kaybolmak üzere olan bir ot yemekleri mutfağına sahipler. Bu kültürü yaşatmak için Alaçatı Ot Festivali'ndeki yoldaşım Tülin Onaner Hanım'la ufak bir yemek yarışması yapalım dedik. Bir ekip kurduk, sponsorlar bulduk ve anayasasını yazdık. Türkiye'nin en iyi festivalleri arasına girdi, yıllardır süren müthiş bir festivale dönüştü. 24-27 Mart'ta insanlar buna tanıklık edecek."

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