Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu - Haberler
Karadeniz, İstanbul, Güncel

Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 107 yaşındaki yaşlı kadın, virüsle mücadeleyi kazanarak taburcu edildi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, tedavi oranına dikkat çekerek hastaların ileri yaşlarda bile taburcu edilebildiğini anlattı.

14.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:25
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu

Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bir hafta önce hastaneye başvuran Havahan Karadeniz, yapılan test sonucunda koronavirüs olduğunu öğrendi. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 107 yaşındaki asırlık nine, virüsü yenerek hastaneden taburcu edildi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, hastanelerin 24 saat çalıştığını ve uygun tedavilerle bu hastaların yüzde 90'dan fazlasının tedavi edilebildiğini, 98 yaşındaki hastaların bile taburcu edilebildiğini anlattı.

AİLEDE BAŞKA VAKA DA VAR

Havahan Karadeniz'in torununun torunu Melih Çırağ, ninesinin kimlikte 98 yaşında göründüğünü ama aslında 107 yaşında olduğunu belirtti. Babasın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Çırağ, "Biz de şüphelenerek ninemi hemen hastaneye getirdik. Onun da pozitif çıktı. Hastanede yatışını aldık. Tabii yaşından dolayı onun hemen yatması gerekiyordu. Başhekiminden doktorlarına, hemşirelerinden temizlik görevlilerine kadar tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Bu süreci bu şekilde atlattık. Kimse evden çıkmasın." ifadelerini kullandı. Havahan Karadeniz ise hastane ve personelinden çok memnun kaldığını belirterek, "Hastane iyi, adamları iyi. Maşallah. Herkese söyleyeceğim. Allah razı olsun." dedi.

107 yaşındaki asırlık nine virüsü yendi

BU YAŞLARDAKİ HASTALAR DA TABURCU EDİLEBİLİYOR

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit de, hastalık bulaşmış kişiler için hastanelerin 24 saat çalıştığını ve uygun tedavilerle bu hastaların yüzde 90'dan fazlasının tedavi edilebildiğini anlattı. Hastanelerine gelen hastaların iyileşmesi için tüm ekibin canla başla çalıştığını dile getiren Yiğit, Havahan Karadeniz'i de tedavisinin ardından taburcu ettiklerini aktardı. Prof. Dr. Yiğit, "98 yaşındaki hastamızı bile taburcu edebiliyoruz ki ve bunun gibi birçok hastamızı da bugüne kadar taburcu edegeldik. Hastamız öksürük, ateş ve halsizlikle buraya gelmişti bir hafta önce. Tahlilleri de normale yaklaştı. Uygun tedavisi yapılarak şu anda taburcu edildi. Hastamızı evinde de izolasyon koşullarına uyması şartıyla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

107 yaşındaki asırlık nine virüsü yendi

KORUNMA TEDBİRLERİNE İŞARET ETTİ

Dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu pandemiden etkilenen ülke olduğunu belirtenProf. Dr. Özgür Yiğit, şu anda mevcut tedavi yöntemleriyle bu hastalıkla mücadele ettiklerini söyledi. Yiğit, kesin tedavi yöntemini bekleyemeyeceklerini anlatarak, "Dolayısıyla şu anda elimizde etkili ilaçlar var. Doğru tanılarla uygun tedavileri başlattığınız zaman bu hastalığın tedavisi mümkün." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi en iyi tedavinin "izolasyon, evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak" olduğunu vurgulayan Yiğit, korunma tedbirlerine dikkat etmenin önemine işaret etti.

Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüs'ü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüs'ü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Artvin'de kış uykusundan uyanan ayı ve iki yavrusu şehre indi
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Emre Mor'dan 'kaçtı' iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Emre Mor'dan "kaçtı" iddialarına tepki: Ailemle olmak için Danimarka'dayım
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
Hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Bahçeli, Meclis'teki infaz yasası görüşmelerine katıldı
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu Bahattin Bican, koronavirüsten öldü
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tarkan Levent Yamanel İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Radamel Falcao Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Çocuk Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 11:27:23. #1.15#
title