Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki nine, tüm yaşlılara umut oldu İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 107 yaşındaki yaşlı kadın, virüsle mücadeleyi kazanarak taburcu edildi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, tedavi oranına dikkat çekerek hastaların ileri yaşlarda bile taburcu edilebildiğini anlattı.

Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle bir hafta önce hastaneye başvuran Havahan Karadeniz, yapılan test sonucunda koronavirüs olduğunu öğrendi. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 107 yaşındaki asırlık nine, virüsü yenerek hastaneden taburcu edildi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, hastanelerin 24 saat çalıştığını ve uygun tedavilerle bu hastaların yüzde 90'dan fazlasının tedavi edilebildiğini, 98 yaşındaki hastaların bile taburcu edilebildiğini anlattı.

AİLEDE BAŞKA VAKA DA VAR

Havahan Karadeniz'in torununun torunu Melih Çırağ, ninesinin kimlikte 98 yaşında göründüğünü ama aslında 107 yaşında olduğunu belirtti. Babasın da koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Çırağ, "Biz de şüphelenerek ninemi hemen hastaneye getirdik. Onun da pozitif çıktı. Hastanede yatışını aldık. Tabii yaşından dolayı onun hemen yatması gerekiyordu. Başhekiminden doktorlarına, hemşirelerinden temizlik görevlilerine kadar tüm sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. Bu süreci bu şekilde atlattık. Kimse evden çıkmasın." ifadelerini kullandı. Havahan Karadeniz ise hastane ve personelinden çok memnun kaldığını belirterek, "Hastane iyi, adamları iyi. Maşallah. Herkese söyleyeceğim. Allah razı olsun." dedi.

BU YAŞLARDAKİ HASTALAR DA TABURCU EDİLEBİLİYOR

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit de, hastalık bulaşmış kişiler için hastanelerin 24 saat çalıştığını ve uygun tedavilerle bu hastaların yüzde 90'dan fazlasının tedavi edilebildiğini anlattı. Hastanelerine gelen hastaların iyileşmesi için tüm ekibin canla başla çalıştığını dile getiren Yiğit, Havahan Karadeniz'i de tedavisinin ardından taburcu ettiklerini aktardı. Prof. Dr. Yiğit, "98 yaşındaki hastamızı bile taburcu edebiliyoruz ki ve bunun gibi birçok hastamızı da bugüne kadar taburcu edegeldik. Hastamız öksürük, ateş ve halsizlikle buraya gelmişti bir hafta önce. Tahlilleri de normale yaklaştı. Uygun tedavisi yapılarak şu anda taburcu edildi. Hastamızı evinde de izolasyon koşullarına uyması şartıyla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KORUNMA TEDBİRLERİNE İŞARET ETTİ

Dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bu pandemiden etkilenen ülke olduğunu belirtenProf. Dr. Özgür Yiğit, şu anda mevcut tedavi yöntemleriyle bu hastalıkla mücadele ettiklerini söyledi. Yiğit, kesin tedavi yöntemini bekleyemeyeceklerini anlatarak, "Dolayısıyla şu anda elimizde etkili ilaçlar var. Doğru tanılarla uygun tedavileri başlattığınız zaman bu hastalığın tedavisi mümkün." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi en iyi tedavinin "izolasyon, evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak" olduğunu vurgulayan Yiğit, korunma tedbirlerine dikkat etmenin önemine işaret etti.

Kaynak: AA