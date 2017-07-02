Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 10. Organik Tarım ve Yöresel Ürünler Festivali düzenlendi.



Kelkit Belediyesince gerçekleştirilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.



32 hayvan sahibinin katıldığı "en güzel buzağı" yarışmasında, Hasan Sağlam'ın sahibi olduğu "Melek" adlı buzağı birinci seçildi.



Ev hanımlarının hünerlerini sergilediği ev yemekleri yarışmasında da Hafize Gökdemir birinci oldu.



Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi, halk ozanları eserlerini seslendirdi.



"Amacımız Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmaktır"



Festivalde konuşan Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçenin tarımsal açıdan Avrupa'da önemli yere sahip olduğunu, tarım festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Festivalin adını "organik tarım ürünleri" koyduklarına dikkati çeken Yılmaz, "Gurbetçilerimizin bayram sonrası yoğun olduğu bir ortamda, Avrupa'dan, Türkiye'nin herhangi bir ilinden gelen hemşehrilerimize hem organik tarımı tanıtalım hem de Kelkit'te bu festival eşliğinde eğlence sunmak için bu organizasyonu düzenledik. Amacımız Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmaktır. Bunu başarmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



Benzeri organizasyonlarla vatandaşların sosyal yaşamlarının renklendiğine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:



"Festivallerin amacı bir araya gelmek, birlik olmak, kaynaşmak ve dayanışmaktır. Birliğimizi, dirliğimizi göstermek için bu festivali yaptık. İnşallah birliğimizi de 15 Temmuz'da göstermiş olduğumuz gibi bütün günlerde göstereceğiz. Yakında 15 Temmuz etkinliklerimiz başlayacak. Bütün hemşehrilerimizle geçen yıllarda yaptığımız gibi sokak nöbetleri tutacağız, bir dizi programlar yapacağız. Ne 15 Temmuz'u unutacağız ne de unutturacağız.



Bu festivalin temmuz ayına denk gelmesinin de ayrı bir önemi bu oldu."



Etkinliklerin ardından Mustafa Ceceli, sahne alarak şarkılarını seslendirdi.



Festivale Gümüşhane Valisi Okay Memiş, TBMM Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.