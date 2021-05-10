10 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çember: Güven Bana
02:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:10 Türk Müziği
05:20 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
Kaynak: InterSinema.com