10 kişinin olduğu bir ortamda herkes birbiriyle bir kere tokalaştığında toplam kaç tokalaşma gerçekleşmiş olur?

10 kişinin olduğu bir ortamda herkes birbiriyle bir kere tokalaştığında toplam kaç tokalaşma gerçekleşmiş olur?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, 10 kişinin olduğu bir ortamda herkes birbiriyle bir kere tokalaştığında toplam kaç tokalaşma gerçekleşmiş olur? sorusu cevabı ne?

10 kişinin olduğu bir ortamda herkes birbiriyle bir kere tokalaştığında toplam kaç tokalaşma gerçekleşmiş olur? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 10 kişinin olduğu bir ortamda herkes birbiriyle bir kere tokalaştığında toplam kaç tokalaşma gerçekleşmiş olur? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

10 KİŞİNİN OLDUĞU BİR ORTAMDA HERKES BİRBİRİYLE BİR KERE TOKALAŞTIĞINDA TOPLAM KAÇ TOKALAŞMA GERÇEKLEŞMİŞ OLUR?

A: 10

B: 20

C: 45

D: 100

Cevap : C

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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