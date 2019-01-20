10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu
Bursa'nın Keles ilçesinin Kirazlı köyünde mahalli seçimler büyük bir heyecana sahne olacak. 10 hanenin bulunduğu köyde 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu.
Bursa'nın Keles ilçesindeki 10 haneli mahallede 3 kişi muhtar adayı oldu.
Keles ilçesinin Kirazlı Mahallesinde mahalli seçimler büyük bir heyecana sahne olacak. Kışın 35, yazın ise 60 kişinin ikamet ettiği köyde seçimler öncesi 3 kişi muhtarlık için adaylığını koydu. 52 seçmenin oy kullanacağı köyde vatandaşlar yeni muhtar adaylarının da çıkabileceğini söyledi.
"TOPLAM 52 SEÇMEN VAR"
Kirazlı Muhtarı Ahmet Memiş, "Şu anda 3 aday gözüküyoruz. Köyümüzün nüfusu kışın 35, yazın da 50-60 kişi oluyor. Seçimleri kırıcı olmadan yapıyoruz. Seçim kampanyası yürütmüyoruz. Hepimiz akraba gibiyiz. Herkes adaylığını açıklıyor; medeni bir şekilde seçim yapıyoruz. Toplam 52 seçmen var" dedi.
Muhtar adayı Ali Durmuş ise "Kirazlı sakinlerindenim. Adaylığımızı koyduk. Köyde hizmet istenirse oluyor. Bugün camiyi yıkıp ya da asfaltı söküp yeniden yapacak halimiz yok. Hizmet neyse gerekeni yapmak için talip oldum. Bunu ben de yapacağım, diğer seçilecek arkadaşım da yapacaktır. Burada önemli olan insanlarla kötü olmak değil, kim kazanırsa kaybedenler onu centilmence tebrik eder" diye konuştu.
GEÇTİĞİMİZ SEÇİMDE 5 ADAY VARDI
Kirazlı sakinlerinden Yaşar Türkmen, geçen seçimlerde 5 muhtar adayının olduğunu dile getirerek, "Bu dönem yine 5 tane olur diye düşünüyorum. Köyde yaşayanların sayısı az. Gençlerimiz hepsi Bursa'da" şeklinde konuştu.
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Sivas Gemerek öziçi köyünde iki kardeş adaylığını koymuş durumdaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Acilen muhtarliklarin kaldırılması lazım köylerde birlik beraberlik kalmadı kardeşler dahil olmak üzere herkes birbiriyle küsmüş durumda.Cevap Yaz 12 Yayından KaldırKUZGUN: Muhtarlar ne iş yapar.1 Yayından Kaldır
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Nicin muhtar adayi olmasinlar hukumet koltugu saglam olmasi icin paralari dagidiyor aylik sikorta ødeniyor eskiden gønulluler muhtar olurduCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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10 hanelik köy muhtarligi ne yapiyorki, yakindaki bir mahalleye baglasinlarCevap Yaz 28 Yayından Kaldır