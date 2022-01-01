1 Ocak her yer kapalı mı? Bugün resmi tatil mi? Bankalar, kargolar, hastaneler, AVMler açık mı?

1 Ocak her yer kapalı mı? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bankalar, kargolar, hastaneler, AVMler açık mı?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak Cumartesi gününe denk gelmektedir aynı zamanda resmi tatildir. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil değil.

YILBAŞINDA YASAK VAR MI, 1 OCAK 2022 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı bu yıl uygulanmayacak. Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başladı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsadı ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

BANKALAR, KARGOLAR AÇIK MI?

Cumartesi günü bankalar ve bazı kargo şirketleri hizmet vermemektedir. Bu nedenle buraların kapalı olduğu bilinmektedir.

KAFELER, AVMLER AÇIK MI?

AVMler, hafta sonları ve resmi tatillerde de açıktır.

HASTANELER AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatili ve cumartesi pazar günleri, hastaneler sadece acil servislerde hizmet vermektedir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet