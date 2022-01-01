1 Ocak her yer kapalı mı? Bugün resmi tatil mi? Bankalar, kargolar, hastaneler, AVMler açık mı?
31 Aralık gecesi havai fişeklerle karşıladığımız yeni yıla başladık. Koronavirüs gölgesinde geçen sürecin ardından 1 Ocak gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda 1 Ocak her yer kapalı mı? Bugün resmi tatil mi? Bankalar, kargolar, hastaneler, AVMler açık mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, 1 Ocak 2022 sokağa çıkma yasağı var mı, yılbaşında yasak var mı?
1 Ocak her yer kapalı mı? sorusu arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bankalar, kargolar, hastaneler, AVMler açık mı?
1 Ocak Cumartesi gününe denk gelmektedir aynı zamanda resmi tatildir. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil değil.
Sokağa çıkma yasağı bu yıl uygulanmayacak. Geçtiğimiz yıl hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'de başladı, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsadı ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Cumartesi günü bankalar ve bazı kargo şirketleri hizmet vermemektedir. Bu nedenle buraların kapalı olduğu bilinmektedir.
AVMler, hafta sonları ve resmi tatillerde de açıktır.
1 Ocak resmi tatili ve cumartesi pazar günleri, hastaneler sadece acil servislerde hizmet vermektedir.
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