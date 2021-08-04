1 hektar kaç m2? 1 dönüm arazi kaç metrekare?
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1 hektar kaç m2? 1 dönüm arazi kaç metrekare?

1 hektar kaç m2? 1 dönüm arazi kaç metrekare?
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Ülkemizde çıkan yangınların ardından ne kadar alanın zarar gördüğü de açıklanmaya başladı. Bu kapsamda 1 hektar kaç m2? sorularının yanıtları merak edildi.

1 hektar kaç m2? 1 dönüm kaç futbol sahası? 1 hektar kaç futbol sahası büyüklüğünde? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

1 HEKTAR KAÇ M2?

1 dekar diğer yani 1 dönüm 1000 metrekareye eşittir; 1 hektar ise 10.000 metrekareye eşittir. Alanı 100 metrekare olan alan ölçüsüne de AR deniyor. Bu hesaplamaya göre 1 hektar aynı zamanda 10 dönüme eşit oluyor.

1 HEKTAR KAÇ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE?

1 futbol sahası 7.140 m2 büyüklüğündedir. 1 futbol sahası 0,71 hektar eder.

Bu hesaplamaya göre, 1 hektar, 1.4 futbol sahası büyüklüğündedir.

1 DÖNÜM KAÇ FUTBOL SAHASI?

Futbol sahasının ölçülerini standart olarak 105 x 68 metre olarak vermiştir. Bu değerlerden ortaya çıkan alan 7140 m²'dir.
1 dönüm ise bin metre karedir. 7 dönümden biraz fazlası 1 futbol sahası eder.

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