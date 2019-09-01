1 aylık hamile olan Seren Serengil bebeğini kaybetti
Eşi Yaşar İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil, bebeğini kaybetti.
Eşi Yaşar İpek'le evliliği krize giren ve boşanma aşamasına gelen sunucu Seren Serengil, dün gece hastaneye kaldırılmasının ardından düşük yaptı.
FENALAŞIP HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşar İpek'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylediği Seren Serengil, gece saatlerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ
Bir süredir tüp bebek tedavisi gören Seren Serengil geçtiğimiz ay hamile olduğunu duyurmuştu. Haberin hemen ardından eşi Yaşar İpek'le arası açılan ve İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyen Seren Serengil boşanma davası açmıştı.
"SOYUMA BAŞKA SOY KARIŞACAK"
Yaşar İpek'in Seren Serengil'i tüp bebek tedavisi sırasında "Mitokondri nakli" yaptırdığı gerekçesiyle suçlamış "Soyuma başka soy karışacak. Ben bu durumu kabul edemem" deyip boşanma gerekçesini açıklamıştı.
BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ
İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den bu sabah kötü haber geldi. Serengil, bebeğini kaybetti.