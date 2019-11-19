1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in eşinin torunlarına işkence iddiası ortalık karıştırdı

19.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:33

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı olan Müge Anlı'da Manisa'da 1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek dosyası araştırılıyor. Ağabeyinin ortaya çıkmasını isteyen Hayriye Özyürek ise programa katılıp onun bulunmasını istedi. Özyürek'in kaybıyla ilgili görüşü alınan eşi Necla Özyürek ile ilgili ise art arda çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Necla Özyürek'in 7 kez evlendiği gerçeğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de torunlarına işkence ettiği görüntüler ortalığı karıştırdı.

POLİS TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Tüm bu gelişmelerin ardından canlı yayında "Polisler beni sorguya alsın" diyen Necla Özyürek ve kızı hakkında Manisa Emniyeti harekete geçti.

Necla Hanım ve kızı polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü ve Necla Hanım'ın evinde inceleme başlatıldı. Emniyet'teki sorguları devam ederken aynı zamanda kadının evinde de incelemeler yapıldı. Canlı yayından gelen son dakika bilgisi izleyiciyi ekrana kilitlerken akıllara "Turgut Özyürek'e ne oldu?" sorusunu getirdi. Aynı zamanda Necla Hanım'ın torunları ile ilgili de inceleme başlatılması olayın geniş çaplı olduğunun vurgusunu da yapıyor.

TORUNLARINA İŞKENCE ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bugünkü canlı yayından gelen diğer bir iddia ise, telefona bağlanan bir kadının Necla Hanım hakkındaki iddiaları oldu. Yakın zamanda Necla Hanım'ın biriyle daha görüştüğünü ve şu anda o kişinin de kayıp olduğunu iddia eden telefondaki kadın aynı zamanda Necla Hanım'ın herkesi maddi ve manevi yönden dolandırdığını, çocuklarına ve torunlarına da çeşitli işkenceler yaptığını iddia etti. Programda kimliğini vermek istemeyen bir kişi de Necla Özyürek'in en küçük torununda yanık izleri olduğunu ileri sürdü.

"7 EVLİLİK YAPTIM"

Daha önce programa bağlanan Necla Hanım, "7 evlilik yaptım. Eşlerimden bana ne ev ne sigorta hiçbir şey kalmadı. Turgut Bey ile para ve altın için evlenmedim. Huzur bulmak için evlenmiştim o da benden beter çıktı. Yüzük, küpe, 3 tane çeyrek altın bir tane de saat alındı. Peşin 7 bin TL'ye yatak odası alınmıştı. O gidince yatağı sattım. Ahmetli'de bir evi vardı. Yaşanacak bir ev değildi. Fatma diye bir kardeşi vardı. Onunla tartıştıktan sonra o evi sattı. 45 bin TL'ye evin satışını yaptı. 17 bin TL'sini bana harcadı. 8 tane bilezik aldı, onların da 4'ünü 'Borçlarım var onları ödeyeceğim' diyerek geri aldı" dedi.

TURGUT ÖZYÜREK'E NE OLDU?

Manisa'da 18 Ekim günü kaybolan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, her yerde kayıp olarak aranıyor. Ağabeyinin bir türlü ortaya çıkmamasından büyük endişe duyan Hayriye Özyürek Müge Anlı'ya başvurdu. Eş Necla Özyürek ise evlilik vaadiyle insanları dolandırdığı ve Turgut Özyürek'in kaybolmasından sorumlu tutuluyor.