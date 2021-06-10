1.2 milyar dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 1.2 milyar dolarlık altın rezervi kaç TL ediyor?
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1.2 milyar dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 1.2 milyar dolarlık altın rezervi kaç TL ediyor?

1.2 milyar dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 1.2 milyar dolarlık altın rezervi kaç TL ediyor?
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Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi. Bulunan altının miktarı 20 ton, gümüşün ise 3.5 ton olarak belirlendi. Bunun ardından vatandaşlar 1.2 milyar doların kaç tl ettiğini merak etti. Peki, 1.2 milyar dolar kaç Türk Lirası'na eşittir? 1.2 milyar dolar kaç euro eder? Detaylar yazımızda...

Ağrı'da bulunan 1.2 milyar dolarlık altın rezervinin kaç TL'ye eşit olduğu merak edildi. Peki, 1 dolar kaç tl ediyor? 1.2 milyar dolar kaç tl eder? Sizler için 1.2 milyar doları TL'ye çevirdik. Haberimizden öğrenebilirsiniz.

NE KADAR ALTIN REZERVİ BULUNDU?

Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi. Bulunan altının miktarı 20 ton, gümüşün ise 3.5 ton olarak belirlendi.

Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisinin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeyi verdi. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

1.2 milyar dolar kaç tl eder? Ağrı'da bulunan 1.2 milyar dolarlık altın rezervi kaç TL ediyor?

1.2 MİLYAR DOLAR KAÇ TL EDER?

10 Haziran Perşembe günü itibariyle 1 dolar 8,54 Türk Lirası'na eşittir. Buna göre 1.2 milyar dolar ise 10.248.000.000 TL etmektedir.

Yani 1.2 milyar dolar 10.248.000.000 Türk Lirası'na (10 milyar 248 milyon tl) eşittir.

  • 1.2 milyar dolar kaç tl : 10.248.000.000 Türk Lirası
  • 1.2 milyar dolar kaç euro : 986.334.000,00 Euro
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