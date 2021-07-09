09 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
09 Temmuz 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Kolaysa Anlat
00:30 Maç Saati
01:00 Spor Turu
02:00 Transfer
03:30 Maç Saati
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 Sezonun Golleri : MKE Ankaragücü
06:00 Süper Lig Maç Özetleri
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 Taraftar
11:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Maç Saati
14:45 Süper Lig Haftanın Golleri
15:00 Maç Saati
16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
17:00 Gamer
18:00 Maç Saati
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Spor Turu
21:00 Transfer
22:30 Sezonun Golleri : MKE Ankaragücü
23:00 Taraftar
Kaynak: InterSinema.com