09 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
09 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Zaman Matinesi
00:30 Kanlı Elmas
01:05 Filinta
03:00 Yedi Numara
03:10 Zaman Matinesi
04:00 Kalk Gidelim
04:20 Yeditepe İstanbul
05:50 İncir Ağacı
06:40 İncir Ağacı
07:00 Böyle Bitmesin
08:15 Uğurlugiller
09:10 Diriliş Ertuğrul
09:25 Perihan Abla
11:20 Gülşen Abi
11:50 Enine Boyuna
12:05 Yedi Numara
13:00 Ulak
13:55 Yeditepe İstanbul
14:05 Keloğlan Yeni Masal
15:50 Kalk Gidelim
16:00 Suda Balık
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Tövbeler Olsun
Kaynak: InterSinema.com