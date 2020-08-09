09 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
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09 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

09 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

09 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
09.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 07:02

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

00:30 Kanlı Elmas

01:05 Filinta

03:00 Yedi Numara

03:10 Zaman Matinesi

04:00 Kalk Gidelim

04:20 Yeditepe İstanbul

05:50 İncir Ağacı

06:40 İncir Ağacı

07:00 Böyle Bitmesin

08:15 Uğurlugiller

09:10 Diriliş Ertuğrul

09:25 Perihan Abla

11:20 Gülşen Abi

11:50 Enine Boyuna

12:05 Yedi Numara

13:00 Ulak

13:55 Yeditepe İstanbul

14:05 Keloğlan Yeni Masal

15:50 Kalk Gidelim

16:00 Suda Balık

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Tövbeler Olsun

Kaynak: InterSinema.com

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