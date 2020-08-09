09 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 09 Ağustos 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Zaman Matinesi 00:30 Kanlı Elmas 01:05 Filinta 03:00 Yedi Numara 03:10 Zaman Matinesi 04:00 Kalk Gidelim 04:20 Yeditepe İstanbul 05:50 İncir Ağacı 06:40 İncir Ağacı 07:00 Böyle Bitmesin 08:15 Uğurlugiller 09:10 Diriliş Ertuğrul 09:25 Perihan Abla 11:20 Gülşen Abi 11:50 Enine Boyuna 12:05 Yedi Numara 13:00 Ulak 13:55 Yeditepe İstanbul 14:05 Keloğlan Yeni Masal 15:50 Kalk Gidelim 16:00 Suda Balık 19:00 Ana Haber 20:00 Kalk Gidelim 20:00 Tövbeler Olsun Kaynak: InterSinema.com