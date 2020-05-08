08 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
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08 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı

08 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
08.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 06:45

08 Mayıs 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

04:35 Kalp Atışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

09:30 Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tarzan Rıfkı

20:00 Güldür Güldür Show

21:45 Tarzan Rıfkı

23:45 İçerde

Kaynak: InterSinema.com

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