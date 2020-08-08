08 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 08 Ağustos 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:15 Aşk Laftan Anlamaz 01:45 Tokatçı 03:15 Kuaförüm Sensin 03:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Pis Yedili 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:45 Aşk Laftan Anlamaz 10:00 Cumartesi Sürprizi 12:30 Kuaförüm Sensin 13:00 Pembe Panter 14:45 Pis Yedili 16:00 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:30 Pembe Panter Kaynak: InterSinema.com