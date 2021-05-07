07 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
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07 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı

07 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

07 Mayıs 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

02:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:20 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Kaynak: InterSinema.com

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