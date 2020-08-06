06 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 06 Ağustos 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Öldürme Arzusu 00:45 Kaçak Gelinler 02:30 Kaçak Gelinler 03:00 Aramızda Kalsın 04:32 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:30 Kaçak Gelinler 13:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Öldürme Arzusu 20:00 Jurassic Park 3 20:00 Dizi 21:45 Çember: Araf 22:15 Arkadaşım Hoşgeldin Kaynak: InterSinema.com