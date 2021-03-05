05 Mart 2021 Tv8 Yayın Akışı
05 Mart 2021 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
03:15 Doya Doya Moda
03:45 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 Survivor Panorama
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com