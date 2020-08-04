04 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı 04 Ağustos 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:30 Yaşamın Ötesinde 01:45 Aşk Laftan Anlamaz 03:45 Aşk Laftan Anlamaz 04:00 Kuaförüm Sensin 06:00 Pis Yedili 08:00 Kendine İyi Bak 09:45 Aşk Laftan Anlamaz 12:30 Kuaförüm Sensin 16:00 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Çöpçüler Kralı 20:00 Güldür Güldür Show 21:45 İbo ile Güllüşah 23:45 Türk Malı Kaynak: InterSinema.com