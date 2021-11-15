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'Arasanda' youtube kanalında yayımladı

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'Arasanda' youtube kanalında yayımladı

Son albümü "Masumane"yi sonrası Seren Akıska, müzikten uzak kaldığı bu dönemi oğlu ve müzisyen, besteci kimliğini geliştirmekle geçirdi. İzmir'de yaşayan Akıska, kendi yazdığı şarkılarını yeni nesil yayıncılık anlayışı ile sevenlerine sunmaya başladı. 'Hasretim'den sonra şimdide 'Arasanda' şarkısının akustik versiyonunu geçtiğimiz günlerde kendi youtube kanalında yayımladı.

Seren Akıska, müzikal üretimlerinin ilki olan 'Hasretim' geçtiğimiz günlerde Star Tv ekranlarında yayımlanan ' Ada Masalı' dizisinde kullanıldı. Sözü müziği ve düzenlemesi Seren Akıska'ya ait şarkıda genç müzisyen flüt çaldı. Mühür, Arasan Da, Melekler Bizimle ve Hasretim'in yer aldığı dört şarkılık kendi müzik şirketi SS MUSİC etiketiyle Ep'de yayımlayan Akıska, ikinci video klibini yayımladı. Sözü ve müziği Sude Bilge Demir'e düzenlemesi Sonat Sözer'e ait 'Arasanda' şarkısının akustik versiyonuna Kubilay Kasap yönetmenliğinde çekilen video klip sanatçının kendi youtube kanalında yayınlandı.

'Arasanda' youtube kanalında yayımladı

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