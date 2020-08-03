03 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
03 Ağustos 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
01:30 Yaşamın Ötesinde
02:45 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Tatlı Dillim
15:00 Pis Yedili
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Salak Milyoner
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 İbo ile Güllüşah
21:45 Neşeli Günler
23:45 Yaşamın Ötesinde
23:45 Türk Malı
Kaynak: InterSinema.com