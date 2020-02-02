02 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

02.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Kelime Oyunu

02:40 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

03:20 Rehber

04:20 Müzik

05:30 Sen de Yap

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

08:45 Çocuklar Duymasın

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:45 Küçük Ağa

18:00 Rehber

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Ver Kaç

Kaynak: InterSinema.com