02 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

02.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 02.03.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Çok Gezenti

01:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

01:50 Rehber

02:30 Çok Gezenti

02:50 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

03:20 Rehber

03:40 Yeniden Konuşalım

04:20 Sen de Yap

05:00 Müzik

05:10 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

08:30 Rehber

09:45 Kelime Oyunu

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:45 Çocuklar Duymasın

17:00 Sultan

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Mehmed Bir Cihan Fatihi

21:00 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com