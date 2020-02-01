01 Şubat 2020 Show Yayın Akışı
01 Şubat 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
02:30 Çukur
04:45 Zemheri
05:35 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Öyle Olsun
14:45 Zemheri
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk