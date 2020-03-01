01 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı
01 Mart 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:30 Kanıt
01:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
02:00 Çok Gezenti
03:00 Kanıt
03:20 Rehber
04:00 Çocuklar Duymasın
04:20 Sen de Yap
05:00 Müzik
06:00 Geniş Aile
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Rehber
08:45 Sen de Yap
09:45 Çok Gezenti
09:45 Kelime Oyunu
11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
11:15 Yeniden Konuşalım
12:15 Rehber
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
13:30 Sen de Yap
14:30 Küçük Ağa
16:45 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
20:15 Mehmed Bir Cihan Fatihi
Kaynak: InterSinema.com