01 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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01 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

01 Mart 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

01.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 01.03.2020 06:46
01 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:30 Kanıt

01:30 ile Renkler

02:00 Çok Gezenti

03:00 Kanıt

03:20 Rehber

04:00 Çocuklar Duymasın

04:20 Sen de Yap

05:00 Müzik

06:00 Geniş Aile

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Rehber

08:45 Sen de Yap

09:45 Çok Gezenti

09:45 Kelime Oyunu

11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

12:15 Çok Gezenti

13:30 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

20:15 Mehmed Bir Cihan Fatihi

Kaynak: InterSinema.com

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