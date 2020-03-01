01 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
01 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:15 Şampiyon
01:45 Vuslat
03:20 3'te 3 Tarih
04:20 İyilik Kulübü
05:35 Küçük Hanımefendi
05:40 Ömür Dediğin
06:10 Küçük Hanımefendi
07:40 Beni Böyle Sev
08:55 1'de Bugün
09:05 Diriliş Ertuğrul
09:45 Tozkoparan
11:20 Mavi Bisiklet
11:50 Enine Boyuna
12:50 Şampiyon
13:00 Sıradan Birkaç Gün
14:20 1'de Bugün
14:30 Suda Balık
15:50 Vuslat
16:45 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Şampiyon
23:45 3'te 3 Tarih
Kaynak: InterSinema.com