01 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
01 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Kanlı Dövüş
01:15 Gönül Yarası
02:30 Kanlı Dövüş
02:45 Kuzey Güney
03:30 Kuzey Güney
04:00 Kuzey Güney
05:30 Tatlı İntikam
07:00 Akasya Durağı
09:45 Longwood Efsanesi
09:45 Sevimli Yunus
11:30 Şanslı Köpek
11:30 Sevimli Yunus
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Hekimoğlu
14:00 Son Moda
15:00 Zalim İstanbul
15:45 İki İyi Çocuk
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 İki İyi Çocuk
20:00 Amansız Takip
21:45 Hekimoğlu
22:00 Hekimoğlu
Kaynak: InterSinema.com