Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, taraftarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor. Kasımpaşa karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, milli araya lider girmenin hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Gustavo, Crespo, Muhammed, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut

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