Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
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Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

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Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşıyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Vitor Pereira bu maçta sürpriz tercihlere imza attı. Orta sahada Crespo'ya ilk kez 11'de forma şansı veren Portekizli hoca, hücum hattında ise Serdar Dursun'a görev verdi. Mesut Özil ise yedekler arasında yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a karşı 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, taraftarına bu mağlubiyeti unutturmak istiyor. Kasımpaşa karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, milli araya lider girmenin hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'de Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Gustavo, Crespo, Muhammed, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut

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