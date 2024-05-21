Üye Girişi
Haberler

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla sarı lacivertliler zirve yarışında rakibi ile puan farkını 3'e indirdi ve nefes kesen yarış son haftaya taşınmış oldu. Peki, Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi. Bu sonuçla şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi lazım. Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?

ASTROLOG ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ 2024!

2023-24 şampiyonluğu için astrologlar tahminlerde bulunuyor. Sporseverler de butahminleri merak ediyor ve görüşleri araştırıyor. İşte bazı astrolog tahminleri:

ASTROLOG DUYGU DEMİR

Tahmini : Galatasaray

Duygu Demir: "25 Mart tutulması, Koç burcundaki tutulma özellikle Galatasaray'a çok büyük ışık getirecek. Bence artık bu tutulmayla Galatasaray'a doğru ibreler döndü." dedi.

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?Duygu Demir

ASTROLOG MERAL GÜVEN

Tahmini : Fenerbahçe

Meral Güven: "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." dedi.

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?Meral Güven

ASTROLOG TUĞÇENUR ÖZAY

Tahmini : Galatasaray

Tuğçenur Özay: "Bu senenin şampiyonun Galatasarayolacağını düşünüyorum" dedi.

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?Tuğçenur Özay

ASTROLOG ARZUM KOYUNCU

Tahmini : Fenerbahçe

Arzum Koyuncu: "Şampiyon sarı lacivert renkleriyleFenerbahçe olacak." dedi.

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?Arzum Koyuncu

ASTROLOG TUĞÇE AKARLAR

Tahmini : Galatasaray

Tuğçe Akarlar: "Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi.

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?Tuğçe Akarlar

ASTROLOG DİNÇER GÜNER

Tahmini : Galatasaray

Dinçer Güner: Tuğçe Akarlar'la beraber katıldığı programda Tuğçe Akarlar'ın Galatasaray tahmininekatıldığını ifade ederek " Tuğçe'ye çok katılıyorum bu konuda." dedi.

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?Dinçer Güner

ASTROLOG AYTEN ERGÜN

Tahmini: Galatasaray:

Ayten Ergün: " 2023-24 Galatasaray daha şanslı görünüyor" dedi.

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?Ayten Ergün

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Astroloji Gündem Yaşam Spor Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Bakmadan Geçme

Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor? Milli yasta bankalar açık mı? 21 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? X çöktü mü, Twitter çöktü mü, sorun mu var, problem ne? 21 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 21 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 21 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Cüneyd öldü mü, intihar mı etti? Kızıl Goncalar Cüneyd diziden ayrıldı mı? 21 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil

Erdoğan'dan İmamoğlu'na gönderme: Belediyelerin görevi gazetecileri şarap festivaline götürmek değil
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title