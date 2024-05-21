Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi. Bu sonuçla şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi lazım. Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?

ASTROLOG ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ 2024!

2023-24 şampiyonluğu için astrologlar tahminlerde bulunuyor. Sporseverler de butahminleri merak ediyor ve görüşleri araştırıyor. İşte bazı astrolog tahminleri:

ASTROLOG DUYGU DEMİR

Tahmini : Galatasaray

Duygu Demir: "25 Mart tutulması, Koç burcundaki tutulma özellikle Galatasaray'a çok büyük ışık getirecek. Bence artık bu tutulmayla Galatasaray'a doğru ibreler döndü." dedi.

Duygu Demir

ASTROLOG MERAL GÜVEN

Tahmini : Fenerbahçe

Meral Güven: "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." dedi.

Meral Güven

ASTROLOG TUĞÇENUR ÖZAY

Tahmini : Galatasaray

Tuğçenur Özay: "Bu senenin şampiyonun Galatasarayolacağını düşünüyorum" dedi.

Tuğçenur Özay

ASTROLOG ARZUM KOYUNCU

Tahmini : Fenerbahçe

Arzum Koyuncu: "Şampiyon sarı lacivert renkleriyleFenerbahçe olacak." dedi.

Arzum Koyuncu

ASTROLOG TUĞÇE AKARLAR

Tahmini : Galatasaray

Tuğçe Akarlar: "Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi.

Tuğçe Akarlar

ASTROLOG DİNÇER GÜNER

Tahmini : Galatasaray

Dinçer Güner: Tuğçe Akarlar'la beraber katıldığı programda Tuğçe Akarlar'ın Galatasaray tahmininekatıldığını ifade ederek " Tuğçe'ye çok katılıyorum bu konuda." dedi.

Dinçer Güner

ASTROLOG AYTEN ERGÜN

Tahmini: Galatasaray:

Ayten Ergün: " 2023-24 Galatasaray daha şanslı görünüyor" dedi.

Ayten Ergün