Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Astrologlar Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla sarı lacivertliler zirve yarışında rakibi ile puan farkını 3'e indirdi ve nefes kesen yarış son haftaya taşınmış oldu. Peki, Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi. Bu sonuçla şampiyonluk yarışı son haftaya taşındı. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesi, Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi lazım. Astrolog şampiyonluk tahminleri 2024! Galatasaray mı Fenerbahçe mi şampiyon olacak diyor?
ASTROLOG ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ 2024!
2023-24 şampiyonluğu için astrologlar tahminlerde bulunuyor. Sporseverler de butahminleri merak ediyor ve görüşleri araştırıyor. İşte bazı astrolog tahminleri:
ASTROLOG DUYGU DEMİR
Tahmini : Galatasaray
Duygu Demir: "25 Mart tutulması, Koç burcundaki tutulma özellikle Galatasaray'a çok büyük ışık getirecek. Bence artık bu tutulmayla Galatasaray'a doğru ibreler döndü." dedi.
ASTROLOG MERAL GÜVEN
Tahmini : Fenerbahçe
Meral Güven: "Kartlarım ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia ediyor." dedi.
ASTROLOG TUĞÇENUR ÖZAY
Tahmini : Galatasaray
Tuğçenur Özay: "Bu senenin şampiyonun Galatasarayolacağını düşünüyorum" dedi.
ASTROLOG ARZUM KOYUNCU
Tahmini : Fenerbahçe
Arzum Koyuncu: "Şampiyon sarı lacivert renkleriyleFenerbahçe olacak." dedi.
ASTROLOG TUĞÇE AKARLAR
Tahmini : Galatasaray
Tuğçe Akarlar: "Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum" dedi.
ASTROLOG DİNÇER GÜNER
Tahmini : Galatasaray
Dinçer Güner: Tuğçe Akarlar'la beraber katıldığı programda Tuğçe Akarlar'ın Galatasaray tahmininekatıldığını ifade ederek " Tuğçe'ye çok katılıyorum bu konuda." dedi.
ASTROLOG AYTEN ERGÜN
Tahmini: Galatasaray:
Ayten Ergün: " 2023-24 Galatasaray daha şanslı görünüyor" dedi.