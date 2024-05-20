Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler?

Süper Lig'de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalleri neler olduğu araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yendi. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u yenmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde şampiyonluk sevinci yaşayacak. İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyon olabilmek için Galatasaray'ın Konya deplasmanında puan kaybetmesini bekliyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ NELER?

Süper Lig'de sezon boyunca genel averaj kuralı geçerli olmasına rağmen, sezon sonunda iki takım arasındaki ikili averaja bakılıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ikili averajda üstün durumda. Eğer Galatasaray, Konyaspor'a yenilir ve Fenerbahçe de İstanbulspor'u mağlup ederse, Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.