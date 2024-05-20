Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler? Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yendi ve zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi. Peki, FB nasıl Süper Lig şampiyonu olur?

Süper Lig'de Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalleri neler olduğu araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'lık skorla yendi. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u yenmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olması halinde şampiyonluk sevinci yaşayacak. İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyon olabilmek için Galatasaray'ın Konya deplasmanında puan kaybetmesini bekliyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri neler?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ NELER?

Süper Lig'de sezon boyunca genel averaj kuralı geçerli olmasına rağmen, sezon sonunda iki takım arasındaki ikili averaja bakılıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ikili averajda üstün durumda. Eğer Galatasaray, Konyaspor'a yenilir ve Fenerbahçe de İstanbulspor'u mağlup ederse, Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title