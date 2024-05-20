Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti

Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dün akşam sahasında 1-0 yenilen ve şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından takımına moral verdi.

"ŞAMPİYON BİZİZ"

Posta'da yer alan habere göre, soyunma odasında futbolcularını bir hayli üzgün gören Okan Buruk, "Kaldırın başınızı bu ligin şampiyonu biziz" diyerek tüm takıma moral verdi.

"KONYA'DA KAZANACAĞIZ"

Takımını motive eden deneyimli antrenör, "Sahada elinizden geleni yaptınız. İyi mücadele ettiniz. Hepinizin emeğinize sağlık. Taraftarımızla birlikte burada şampiyon olmak istiyorduk. Nasip değilmiş ama karalar bağlamaya gerek yok. Konya'da kazanarak 24. lig zaferimize ulaşacağız" dedi.