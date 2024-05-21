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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarla ilgili ifadeye çağırılan isimler belli oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı soruşturma başlattı. Yardımcı antrenör Emre Kartal, Fenerbahçe Kulübü eski başkan adayı Hulusi Belgü ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ifadeye çağırıldı.

(İSTANBUL ) - Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarla ilgili Fenerbahçe yardımcı antrenörü Emre Kartal, Fenerbahçe Kulübü eski başkan adayı Hulusi Belgü ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, rams Park stadyumunda oynanan Galatasaray – Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla ayrıntılı ve kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kamera görüntülerinin incelenmesi, delillerin toplanması, mağdurların ifadelerinin alınması, şüphelilerin tespit edilmesine karar verildi.

Ayrıca bu aşamada kimlikleri tespit edilen yardımcı antrenör Emre Kartal, Fenerbahçe Kulübü eski başkan adayı Hulusi Belgü ve kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık şüpheli olarak ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağırıldıkları öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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