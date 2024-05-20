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Duyanlar "Yok artık" diyor! Fenerbahçe'den inanılmaz başarı

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Fenerbahçe, ligde deplasman mağlubiyeti olmayan tek takım olarak dikkat çekiyor. Bu sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Sarı-Lacivertliler, son 26 karşılaşmada da kaybetmedi. Son deplasmanında Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, dış sahada yenilgisiz tek takım olma unvanını korudu.

Ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk yarışı veren ve dün oynanan derbide sarı-kırmızılıları mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, ligde deplasman mağlubiyeti olmayan tek takım olma unvanını korudu.

EN SON GALATASARAY YENMİŞTİ

Bu sezon 19 dış saha maçında 16 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Sarı-Lacivertliler, aynı zamanda lide son 26 karşılaşmada kaybetmedi. 19 deplasmanda 51 puan hanesine yazdıran ve dış saha puan cetvelinde en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer alan Kanarya, son dış saha yenilgisini geçen sezon 4 Haziran'da bu statta Galatasaray'a karşı almıştı.

20 GALİBİYET VE 6 BERABERLİK ALDILAR

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 26'ya çıkartan Fenerbahçe, bu süreçte 20 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Son hafta öncesi Galatasaray'la puan farkını 3'e düşüren sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'la karşılaşacak ve şampiyonluk için Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Sezer Atalay:

saçma sapan reklamlarınız devam ederse uygulumanızı silecem bu ne böyle

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Abdullah null:

ilahi adelete bak. adamların yenilmezlik serisini biz sonlandırıyoruz. bizim dış saha serisinide en son gs bitirmiş sonra kayışı kopartmışız.

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